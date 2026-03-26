Wizz Air | Alghero-Venezia da 29,99€ dal 2026

Dal 1° luglio 2026, Wizz Air introdurrà un nuovo volo stagionale tra Alghero e Venezia, con partenza prevista tre volte a settimana. La compagnia aerea ha annunciato che questa rotta sarà operativa a partire dalla prossima estate, con tariffe a partire da 29,99 euro. La novità si inserisce nell’offerta di collegamenti tra le due città per la stagione estiva 2026.

Wizz Air sta per collegare Alghero a Venezia con un nuovo servizio stagionale. La rotta partirà il 1° luglio 2026 e offrirà tre voli settimanali. Le tariffe partono da 29,99 euro. L’espansione della base operativa veneta è trainata dall’arrivo anticipato di un quarto Airbus A321neo. Questo potenziamento risponde alla crescente domanda di mobilità estiva. I biglietti sono già acquistabili sul sito ufficiale o tramite l’applicazione dedicata. La strategia logistica dietro la nuova tratta. Il cuore pulsante di questa iniziativa risiede nell’ottimizzazione delle risorse aeromobili. L’arrivo del quarto velivolo non segue i tempi canonici, ma si anticipa per coprire il picco della stagione turistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wizz Air: Alghero-Venezia da 29,99€ dal 2026 Articoli correlati Wizz Air annuncia la nuova rotta tra Venezia e CraiovaUna nuova rotta, a partire dal 23 maggio, collegherà Venezia a Craiova (Romania). Leggi anche: Wizz Air attiva a Venezia cinque nuovi collegamenti con la Spagna e l'Italia Tutto quello che riguarda Wizz Air Alghero Venezia da 29 99 dal... Temi più discussi: Aeroporto di Genova: le nuove rotte dell'estate, posti aumentati del 10%; All’aeroporto Canova in 10 mesi 2.6 milioni di passeggeri. E fra poco scatteranno i voli verso Birmingham, Copenaghen, Lisbona e Stoccolma; Cresce la Summer 2026 dall’Aeroporto Genova. Alghero-Venezia, si vola con Wizz Air: dal primo luglio decolla la nuova rotta estivaLa Riviera del Corallo si avvicina alla Laguna. Wizz Air, il secondo vettore per quota di mercato in Italia, ha annunciato ufficialmente l'attivazione di un ... algheroeco.com Wizz Air attiva a Venezia cinque nuovi collegamenti con la Spagna e l'ItaliaA partire da settembre la compagnia baserà un quarto aereo al Marco Polo. Nuove rotte per Bilbao, Malaga, Alicante, Siviglia e Napoli. Previsti 500mila posti in più ... veneziatoday.it Wizz Air Milano Marathon - facebook.com facebook