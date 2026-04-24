Il prossimo governo ungherese, guidato dal leader politico più popolare del paese, si troverà di fronte alla decisione di aderire o meno alla Procura europea. La questione riguarda una possibile partecipazione ungherese a livello europeo, ma non sono stati ancora definiti i dettagli ufficiali o i tempi di tale adesione. La scelta potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni tra Budapest e le istituzioni comunitarie.

Visegrad e oltre Magyar ha infatti dichiarato più volte che si sarebbe impegnato a far aderire Budapest all'organismo in questione se fosse approdato al potere Visegrad e oltre Magyar ha infatti dichiarato più volte che si sarebbe impegnato a far aderire Budapest all'organismo in questione se fosse approdato al potere Il futuro governo ungherese guidato da Péter Magyar, colui che è attualmente il leader politico più popolare in terra danubiana, è atteso da compiti delicati e complessi che si possono riassumere in quello di bonificare il paese dopo sedici anni di orbanismo. Non sarà facile. Nel periodo prima menzionato è successo un po’ di tutto e tante sono state le iniziative prese dal potere arancione (il colore del Fidesz) per marcare il territorio in modo sempre più profondo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Con Magyar l’Ungheria aderirà alla Procura europea?

Magyar moves to unlock billions in EU funds for Hungary | Midday Report

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