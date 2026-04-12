Ungheria Péter Magyar vince e chiude l’era Orbán | nasce una nuova destra europea

Nella notte elettorale ungherese, Péter Magyar ha ottenuto la vittoria, sconfiggendo Viktor Orbán. Il risultato segna la fine di un lungo periodo di governo di Orbán, che ha influenzato la scena politica nazionale e ha avuto ripercussioni sui rapporti all’interno dell’Unione europea. La vittoria di Magyar rappresenta un cambio di passo per il panorama politico del paese, aprendo la strada a una possibile svolta nella direzione politica locale.

La notte elettorale ungherese segna una frattura che va oltre i confini nazionali. Péter Magyar ha vinto le elezioni e ha battuto Viktor Orbán, mettendo fine a un sistema di potere che per oltre un decennio ha plasmato non solo Budapest, ma anche gli equilibri dell’intera Unione europea. Non è un’alternanza. È un passaggio di fase. È il momento in cui una parte della destra europea decide di cambiare pelle senza cambiare campo. Magyar non arriva da fuori. Ed è proprio questo il punto politico decisivo della sua vittoria. È un prodotto interno al sistema Orbán che a un certo punto ha scelto di rompere, trasformando la sua conoscenza del potere in un’arma politica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ungheria, Péter Magyar vince e chiude l’era Orbán: nasce una nuova destra europea Leggi anche: Elezioni Ungheria, l'Ue tifa Peter Magyar: chi è il rivale di Viktor Orban, che un tempo era nel suo partito Ungheria, Peter Magyar in vantaggio su Orban: le proiezioniIl leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar , corre verso il traguardo della maggioranza dei due terzi.