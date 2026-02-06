Riprendono le attività formative degli studenti del Barozzi dopo il premio Adriano Olivetti
Dopo aver vinto il premio a Modena e a Roma, gli studenti delle classi terze dell’Istituto Barozzi di Modena tornano a studiare con entusiasmo. Dopo il successo ottenuto, riprendono le attività formative, pronti a continuare il loro percorso di crescita e apprendimento.
Forti del meritato successo ottenuto prima a Modena presso la Camera di Commercio e poi a Roma presso il Ministero del Made in Italy, alla prima edizione del "Premio Adriano Olivetti", gli studenti delle classi terze dell’Istituto tecnico economico Barozzi di Modena riprendono anche quest’anno e.🔗 Leggi su Modenatoday.it
