Comunicato Stampa | Riconoscimento e valorizzazione della lingua veneta quale patrimonio linguistico e culturale

Da iltempo.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, presso la sala stampa di palazzo Ferro Fini, si è tenuta una conferenza dedicata alla presentazione di un progetto di legge incentrato sul riconoscimento e la valorizzazione della lingua veneta come patrimonio linguistico e culturale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e esperti del settore, che hanno illustrato le principali linee del progetto e gli obiettivi previsti. La discussione si è concentrata sull'importanza di tutelare questa lingua.

(Arv) Venezia, 24 aprile 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, è stata ospitata la conferenza stampa, per la presentazione del Progetto di legge n. 36 dal titolo Modifica ed integrazione alla Legge regionale 13 aprile 2007 n. 8 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto” finalizzato al riconoscimento e valorizzazione della lingua veneta quale patrimonio linguistico e culturale”, primo firmatario del provvedimento, Davide Lovat assieme al capogruppo Riccardo Szumski di Resistere Veneto. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a...🔗 Leggi su Iltempo.it

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