Comunicato Stampa | CRV - Barbera FdI | Vogliamo tutelare il presepe quale simbolo culturale con iniziative concrete

Un rappresentante di un partito politico ha annunciato l’intenzione di promuovere e proteggere il presepe come simbolo culturale della regione veneta. La proposta prevede l’attuazione di iniziative concrete per valorizzare il patrimonio presepiale locale. La dichiarazione si focalizza sull’impegno a preservare questa tradizione, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o cause.

Valorizzazione e promozione del patrimonio presepiale veneto. Barbera (FdI): “Vogliamo tutelare il presepe quale simbolo culturale e, al tempo stesso, valorizzarlo attraverso una serie di iniziative concrete” (Arv) Venezia, 18 marzo 2026 - Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Claudia Barbera, ha presentato il Progetto di Legge regionale n. 49, di cui è primo firmatario, per la valorizzazione e la promozione del patrimonio presepiale del Veneto. La proposta normativa è stata sottoscritta anche dai colleghi di FdI Claudio Borgia, Matteo Baldan, Laura Besio, Fabio Benetti, Silvia Calligaro, Anna Leso, Francesco Rucco ed Enoch Soranzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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