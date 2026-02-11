Comunicato Stampa | Sesta commissione illustrati progetti di legge su albergo territoriale e Giornata lingua veneta

Questa mattina la sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha discusso due progetti di legge. Uno riguarda la creazione di un albergo territoriale, l’altro la celebrazione della Giornata della lingua veneta. Ora si aspetta il voto finale prima di passare all’aula.

La prima seduta della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto si è svolta oggi dopo l’insediamento ufficiale del 12 gennaio.

Comunicato Stampa: Prima commissione - Ok al Disegno di legge sulla fusione comuni di Castegnero e Nanto

La prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera al disegno di legge che prevede la fusione tra i comuni di Castegnero e Nanto.

