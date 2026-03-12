Iran Meloni | Pd strabico Via libera alla Camera alla risoluzione di maggioranza Nel centrosinistra mosaico di posizioni

Alla Camera, Giorgia Meloni ha concluso le comunicazioni sulla crisi in Iran, dichiarando di essere soddisfatta di essere diversa dal centrosinistra, che presenta un mosaico di posizioni. Nel corso della seduta, è stato approvato un documento di maggioranza, mentre Meloni ha commentato con tono diretto la posizione del Partito Democratico, definendola “strabico”.

ROMA – Alla Camera, Giorgia Meloni, conclude la giornata delle comunicazioni sulla crisi in Iran rivendicando, “contenta”, di “essere diversa da voi”. Ossia da Pd e M5s, accusati di aver fatto “propaganda a buon mercato” quando nel 2020 gli Usa uccisero il generale iraniano Soleimani. Via libera, comunque, dell’Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Aula su Iran e Consiglio Ue. I sì sono stati 196, 122 i no e 3 gli astenuti. Inizia in Senato con l’appello alla “coesione nazionale” e la proposta di un “tavolo con le opposizioni a Palazzo Chigi”. In mezzo c’è la reazione gelida del centrosinistra all’offerta: è tardiva, dicono in sintesi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

