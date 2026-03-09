Frosinone | Battisti Pd centrosinistra perde maggioranza alle provinciali serve rilancio

Il centrosinistra nel territorio di Frosinone non detiene più la maggioranza dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Il dato ufficiale indica che il blocco politico ha perso il controllo dell’assemblea, rendendo necessario un nuovo impulso politico e amministrativo per la gestione locale. La situazione richiede ora un’attenzione particolare alle prossime mosse politiche per il territorio.

Il centrosinistra “non è più maggioranza: ecco il dato che emerge dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Frosinone. Il Partito Democratico, sebbene riesca a eleggere tre consiglieri ai quali va l’augurio di un buon lavoro, si trova in minoranza in un ente che ha contribuito a governare negli ultimi anni. L’assenza del partito provinciale in questi due anni ha avuto un impatto significativo su questo voto e sulla nostra capacità di fungere da punto di riferimento per sindaci e amministratori del territorio”. Così si esprime in una nota la consigliera regionale del Pd del Lazio, Sara Battisti. La Necessità di Unità e Riorganizzazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

