Manovra di bilancio del Comune | in arrivo 1,2 milioni per completare e avviare la nuova scuola Maroncelli

Nella riunione della commissione consiliare di giovedì pomeriggio, l’assessore ha presentato una variazione di bilancio superiore a 2,3 milioni di euro. Di questi fondi, 1,2 milioni sono destinati a completare e avviare la nuova scuola Maroncelli. La manovra di bilancio riguarda anche altri interventi di carattere finanziario per il Comune. La discussione si è concentrata sui dettagli di questa variazione e sulle sue implicazioni.

Una variazione di bilancio da oltre 2,3 milioni di euro è stata illustrata giovedì pomeriggio in commissione consiliare dall’assessore Vittorio Cicognani. Il provvedimento riguarda l’annualità 2026 e ammonta complessivamente a 2.352.706 euro, di cui 2.122.030 in conto capitale e 230.675 in parte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Napoli, approvato il bilancio 2026: una manovra da 610 milioni per il rilancio del territorioVia libera al bilancio 2026 della Città Metropolitana di Napoli: 610 milioni per scuole, strade e ambiente. Leggi anche: Valbrembo, nuova palestra in arrivo per la scuola San Giuseppe. Cantiere da 1,5 milioni Temi più discussi: CRV - Consiglio Veneto, iniziato esame manovra di bilancio: via libera alla legge di Stabilità; Sì alla manovra di bilancio, 112 milioni in più per la sanità; Manovra di Bilancio 2026-2028, al via l’esame in aula: Tomaello illustra gli interventi; Bilancio 2026-28. Presidente Zaia: Una manovra solida e concreta'. Martinsicuro, approvata la prima manovra di Bilancio 2026Il Consiglio Comunale di Martinsicuro approva la prima manovra di Bilancio 2026: oltre 4 milioni di euro tra fondi statali e PNRR per sicurezza sismica, edilizia pubblica e rinnovamento della sala con ... abruzzonews.eu Martinsicuro, approvata la prima manovra di bilancio 2026: oltre 4 milioni di nuove entrateLa variazione approvata il 23 marzo finanzia interventi su patrimonio pubblico, edilizia residenziale e sedi istituzionali, senza nuovo debito e con prevalenza di trasferimenti nazionali ... lanuovariviera.it La Manovra dei 22 Miliardi: Tra Rigore Conti e Proteste di Piazza. Il cuore della politica italiana ha appena vissuto una delle sedute più tese della legislatura. Il Senato ha dato il via libera definitivo alla Manovra economica 2026 da circa 22 miliardi di euro, un - facebook.com facebook La manovra di Return Trajectory Correction-1 (con l'accensione dei thruster di Orion) è avvenuta questa notte alle 02:03 CEST. Serve ad affinare la traiettoria verso Terra. #Artemis2 x.com