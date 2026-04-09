Manovra di bilancio del Comune | in arrivo 1,2 milioni per completare e avviare la nuova scuola Maroncelli

Da forlitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella riunione della commissione consiliare di giovedì pomeriggio, l’assessore ha presentato una variazione di bilancio superiore a 2,3 milioni di euro. Di questi fondi, 1,2 milioni sono destinati a completare e avviare la nuova scuola Maroncelli. La manovra di bilancio riguarda anche altri interventi di carattere finanziario per il Comune. La discussione si è concentrata sui dettagli di questa variazione e sulle sue implicazioni.

Una variazione di bilancio da oltre 2,3 milioni di euro è stata illustrata giovedì pomeriggio in commissione consiliare dall’assessore Vittorio Cicognani. Il provvedimento riguarda l’annualità 2026 e ammonta complessivamente a 2.352.706 euro, di cui 2.122.030 in conto capitale e 230.675 in parte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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