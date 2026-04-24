Comune le dichiarazioni dei neo-assessori Puca e Di Pietro

Oggi pomeriggio, a Palazzo San Giacomo, si è svolta la prima seduta della Giunta Comunale con tutti i membri presenti, inclusi i due nuovi assessori. La riunione ha visto la partecipazione dell’intera squadra di governo cittadino, segnando l’insediamento ufficiale dei due eletti. Durante l’incontro, sono state rese note alcune dichiarazioni da parte loro riguardo le prime impressioni e gli obiettivi futuri.

Si è tenuta oggi pomeriggio, a Palazzo San Giacomo, la prima seduta della Giunta Comunale al completo con i due nuovi componenti dell’esecutivo cittadino. Al termine della riunione, i neo-assessori Carlo Puca e Valerio Di Pietro hanno rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali in merito alle.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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