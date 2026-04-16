Crisi energetica l' opposizione attacca | Comune e Provincia attendono passivi decisioni altrui
L'opposizione critica l'amministrazione comunale e quella provinciale per la gestione della crisi energetica, sostenendo che le istituzioni attendano passivamente decisioni provenienti da altri enti o livelli di governo. La lamentela riguarda la mancanza di iniziative concrete da parte delle autorità locali, secondo quanto affermato dai rappresentanti di vari gruppi politici presenti in consiglio. La situazione resta di attualità, con le parti chiamate a rispondere alle accuse.
La crisi energetica impazza, “ma dal Comune nessuna risposta”. E’ quanto denuncia tutta l’opposizione - prendendo in causa anche la Provincia -, formata in questo caso da Anna Zonari (La Comune), Marzia Marchi (Movimento 5 Stelle), Fabio Anselmo (Civica Anselmo) e Anna Chiappini (Pd). Sono i.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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