Parcheggi Zamperini attacca il Comune | Fa cassa sulla pelle dei lecchesi

Zamperini denuncia: il Comune svende i parcheggi gratuiti, ormai quasi tutti trasformati in stalli a pagamento. La sua voce si leva forte, accusando l’amministrazione di fare cassa sulle spalle dei cittadini. La situazione sta cambiando rapidamente: gli ultimi spazi liberi con strisce bianche stanno sparendo, sostituiti da posteggi a pagamento. I lecchesi si trovano sempre più spesso a pagare per parcheggiare, anche nei punti dove un tempo era gratuito.

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia critico sulla scelta dell'Amministrazione di far diventare a pagamento gli ultimi stalli bianchi. "Scelta miope, ingiusta e penalizzante per chi vive e lavora in città" "A Lecco stanno scomparendo gli ultimi parcheggi gratuiti a strisce bianche, trasformati uno dopo l’altro in stalli blu a pagamento. È una scelta miope, ingiusta e profondamente penalizzante per chi vive e lavora in città”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini attacca duramente l’Amministrazione comunale dopo la trasformazione degli stalli bianchi in strisce blu anche in via Parini - tra gli ultimi rimasti in centro - e in numerose aree tra via Bixio, via Manara e Piazza Mazzini, dove anche gli spazi gialli riservati ai residenti sono stati convertiti in parcheggi a pagamento.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Lecco Parcheggi

I parcheggi scambiatori della città si trovano spesso in condizioni di degrado, con strutture vuote e poco integrate con il trasporto pubblico.

