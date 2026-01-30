Comunali Pd senza paura | Tanti candidati civici? Non siamo preoccupati

Il Partito Democratico non si lascia prendere dal panico per l’aumento di candidati civici in vista delle amministrative di quest’anno. Nonostante la forte presenza di nomi indipendenti, i democratici mantengono la calma e continuano a lavorare senza fare allarmismi. La situazione, spiegano, dimostra solo che la città è viva e che tanti vogliono mettersi in gioco.

Il Pd non è preoccupato. Il proliferare di candidature a più di un anno dalle elezioni comunali è il segnale di una città in fermento, ma non allarma lo stato maggiore dem locale. "Noi continuiamo a lavorare nell’interesse dei cittadini al fianco del sindaco Matteo Lepore, che è il nostro candidato per il 2027", chiosa il segretario provinciale Enrico Di Stasi. A lui fa eco Luigi Tosiani, pari ruolo per l’ Emilia-Romagna: "Bologna sarà una tra le sfide più importanti, su cui misureremo la forza del partito". Il riferimento è anche alla concomitanza delle Politiche del prossimo anno: "Abbiamo l’idea che da questa regione possa arrivare un contributo decisivo per la sfida a Giorgia Meloni e per un’alternativa al Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

