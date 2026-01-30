Il Partito Democratico non si lascia prendere dal panico per l’aumento di candidati civici in vista delle amministrative di quest’anno. Nonostante la forte presenza di nomi indipendenti, i democratici mantengono la calma e continuano a lavorare senza fare allarmismi. La situazione, spiegano, dimostra solo che la città è viva e che tanti vogliono mettersi in gioco.

Il Pd non è preoccupato. Il proliferare di candidature a più di un anno dalle elezioni comunali è il segnale di una città in fermento, ma non allarma lo stato maggiore dem locale. "Noi continuiamo a lavorare nell’interesse dei cittadini al fianco del sindaco Matteo Lepore, che è il nostro candidato per il 2027", chiosa il segretario provinciale Enrico Di Stasi. A lui fa eco Luigi Tosiani, pari ruolo per l’ Emilia-Romagna: "Bologna sarà una tra le sfide più importanti, su cui misureremo la forza del partito". Il riferimento è anche alla concomitanza delle Politiche del prossimo anno: "Abbiamo l’idea che da questa regione possa arrivare un contributo decisivo per la sfida a Giorgia Meloni e per un’alternativa al Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comunali, Pd senza paura: "Tanti candidati civici? Non siamo preoccupati"

Il candidato provinciale De Luca (PD) ha incontrato i candidati per discutere dei progetti in corso, dalla viabilità alle scuole.

