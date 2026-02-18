Comunali Carbone attacca centrodestra e centrosinistra | Si parla di nomi non dei problemi di Chieti

Giovanni Carbone critica il centrodestra e il centrosinistra, accusandoli di concentrarsi solo sui nomi dei candidati invece di affrontare i problemi di Chieti. Secondo lui, le discussioni si limitano alle scelte personali e non si parla delle sfide concrete che la città deve affrontare, come i servizi pubblici e la mobilità. Carbone sottolinea che le priorità sono altre, ma i partiti preferiscono discutere di candidature. La campagna elettorale si concentra ancora sulle nomine, lasciando da parte le questioni reali del territorio.

«Il centrosinistra sta provando a presentare un nome nuovo per coprire cinque anni di amministrazione che non ha dato le risposte attese. Ma un nome, per quanto autorevole, non riabilita chi in questi cinque anni ha governato e ha fallito». È quanto afferma la coalizione Spazio Liberale, composta da quattro liste, intervenendo nel dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative a Chieti. Secondo il movimento, cambiare candidato non sarebbe sufficiente a «cancellare le responsabilità politiche» né a riscrivere i risultati di un quinquennio giudicato deludente. «Non basta cambiare il candidato per far dimenticare ciò che non ha funzionato», si legge nella nota.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Ecco il primo candidato sindaco di Chieti, Carbone presenta la coalizione: “Rimettiamo Chieti al centro”Alessandro Carbone ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Chieti, presentando la coalizione con lo slogan “Rimettiamo Chieti al centro”.

"Strade sicure e gestione efficiente dei rifiuti sono le priorità per il futuro di Chieti": l'appello di Carbone (Spazio liberale)Carbone di Spazio Liberale sottolinea l'importanza di affrontare con responsabilità le questioni di strade sicure e gestione dei rifiuti a Chieti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.