Municipalità ecco i sei candidati presidente per il centrosinistra

Ieri sera si è riunito il tavolo delle forze di coalizione di “La Stagione Buona”, sostenitore di Andrea Martella, per stabilire i candidati alla presidenza delle sei municipalità del comune di Venezia. La riunione ha portato all’accordo sui nominativi che saranno sottoposti al voto popolare il 24 e 25 maggio, insieme alle liste dei candidati al consiglio municipale. La scelta riguarda sei candidati che si presenteranno alle elezioni di fine maggio.

Nel tavolo tenutosi ieri sera le forze di coalizione di “La Stagione Buona”, il centrosinistra che sostiene Andrea Martella, ha trovato l'accordo per quanto riguarda i candidati presidenti per le sei municipalità del comune di Venezia, che saranno votati il 24-25 maggio, come sindaco e consiglio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Mozione di sfiducia al presidente della VII Municipalità: la maggioranza di centrosinistra rompeMozione di sfiducia al presidente della VII Municipalità: la maggioranza si spacca, dodici consiglieri firmano l’atto e aprono formalmente la crisi... Elezioni Provinciali, sei liste in campo per il Consiglio: ecco tutti i candidatiSi è conclusa la due giorni dedicata alla presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Terra&Acqua rompe col Pd sulle municipalità: Spinte egemoniche, non saremo al tavolo; Fasoli presenta la sua squadra: Fieri di quanto fatto, vogliamo portare avanti il lavoro; Liste, candidati, elettori all’estero e voto a domicilio: la guida alle Comunali di Venezia; MESTRE | PIU’ POTERI ALLE MUNICIPALITA’ E REFERENDUM TRA I CITTADINI PER I GRANDI TEMI. Municipalità a Messina, la sfida dei candidati presidenti I NOMIAmministrative. Sud chiama Nord li ha ufficializzati. Il centrodestra lo farà oggi. Nel centrosinistra manca qualche casella da Tempostretto.it ... msn.com Vanno definendosi i nomi di chi punta alla guida delle Municipalità del Comune. A Venezia la sorpresa civica Duse, a Chirignago il centrosinistra scommette su Brusò. Marotta con il centrodestra. Per Mestre sarà una corsa a tre, Martini punta al Lido - facebook.com facebook #Pirri, il Consiglio della Municipalità è convocato per giovedì 9 aprile: i lavori nella sala consiliare di via Riva Villasanta 35 inizieranno alle 17.30 x.com