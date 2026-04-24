Comunali Caridi rinuncia alla presidenza della circoscrizione di Reggio Est

Un esponente politico ha annunciato la sua rinuncia alla candidatura per la presidenza della circoscrizione di Reggio Est. La decisione è stata motivata dal desiderio di mantenere coerenza con i propri valori e la propria storia politica. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso una dichiarazione ufficiale, in cui si sottolinea il senso di responsabilità alla base della scelta. Nessun dettaglio ulteriori su eventuali sostituti o ripercussioni immediate.

“Per senso di responsabilità e nel rispetto della mia storia politica, fatta di coerenza e valori, ho deciso di rinunciare alla candidatura alla presidenza della circoscrizione di Reggio Est. Ringrazio il Pd per avermi indicato e per la fiducia riposta”.È quanto dichiara Giandomenico Caridi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Comunali, aggiornati i modelli per la candidatura a presidente e consigliere di circoscrizioneÈ stato effettuato un aggiornamento nella modulistica relativa alla presentazione delle candidature alla carica di presidente e di consigliere di... Messina: Navarra rinuncia alla corsa, il centrodestra cerca un nuovo candidato per le elezioni comunali.Il professor Pietro Navarra, già deputato del Partito Democratico, ha comunicato di non candidarsi a sindaco di Messina nelle prossime elezioni...