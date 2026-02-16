Messina | Navarra rinuncia alla corsa il centrodestra cerca un nuovo candidato per le elezioni comunali

A Messina, Navarra ha deciso di non partecipare alle elezioni comunali, lasciando il centrodestra senza un candidato ufficiale. La sua scelta arriva poco prima della scadenza per le candidature e complica le strategie dei partiti di coalizione. Ora, i leader politici devono trovare rapidamente un’alternativa per presentarsi agli elettori.

Navarra rinuncia alla corsa per la sindacatura di Messina: il centrodestra alla ricerca di un nuovo candidato. Il professor Pietro Navarra, già deputato del Partito Democratico, ha comunicato di non candidarsi a sindaco di Messina nelle prossime elezioni comunali. La decisione, maturata a seguito di impegni accademici e professionali preesistenti, chiude una potenziale finestra di candidatura per il centrodestra, che ora dovrà individuare un nuovo nome per la competizione elettorale. L’annuncio è giunto questo pomeriggio, 16 febbraio 2026, dopo il rientro del professore in città. L’ipotesi di una candidatura unitaria e le dinamiche politiche messinesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il centrodestra di Salerno lavora sodo per trovare un candidato sindaco che possa sfidare Vincenzo De Luca alle prossime elezioni comunali.

