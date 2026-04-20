Comunali aggiornati i modelli per la candidatura a presidente e consigliere di circoscrizione

Sono stati aggiornati i modelli di modulo necessari per presentare le candidature alle cariche di presidente e consigliere di circoscrizione in vista delle prossime elezioni comunali. La nuova modulistica riguarda i documenti da compilare e consegnare per formalizzare le candidature, e le modifiche sono state rese pubbliche dalle autorità competenti. Le persone interessate devono utilizzare i moduli aggiornati per la presentazione delle proprie istanze.

È stato effettuato un aggiornamento nella modulistica relativa alla presentazione delle candidature alla carica di presidente e di consigliere di circoscrizione. Lo rende noto il Comune di Reggio Calabria.In particolare, per un mero errore materiale, si legge in una nota dell'Amministrazione, in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dichiarazioni dei redditi 2026, online i modelli aggiornati: le novità di quest’anno Leggi anche: Comunali, i manifesti di Giordano: la corsa alla candidatura a sindaco Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Modulistica e istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature; Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - Avviso relativo alla presentazione delle candidature - VADEMECUM; Cos’è il permesso di costruire: guida e modello PDF editabile 2026; A Norcia inaugurato il palazzo comunale: simbolo di rinascita e modello internazionale di sicurezza sismica. Reggio Calabria: aggiornati sul sito del Comune i modelli per la candidatura a presidente e consigliere di CircoscrizioneIl Comune di Reggio Calabria ha effettuato un aggiornamento nella modulistica relativa alla presentazione delle candidature ... ilmetropolitano.it Modelli SCIA per le strutture turistico ricettive - Aggiornamento modelli di classificazione16/11/2022 - Con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo Staff 92 n. 813 del 15 novembre 2022 (pubblicato su BURC n. 97 del 21/11/2022) sono stati ... regione.campania.it Linee 1 e 5: spostamento temporaneo fermata Sauro (uffici comunali) dal 21 al 23 aprile Per lavori di ripristino stradale in via Nazario Sauro, dalle ore 8:00 del 21 aprile fino alle ore 17:00 del 23 aprile 2026 – e comunque fino al termine dell’intervento – la f facebook Uffici Comunali, Comando di Polizia Locale e Biblioteca Civica x.com