Comunali aggiornati i modelli per la candidatura a presidente e consigliere di circoscrizione

Da reggiotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati aggiornati i modelli di modulo necessari per presentare le candidature alle cariche di presidente e consigliere di circoscrizione in vista delle prossime elezioni comunali. La nuova modulistica riguarda i documenti da compilare e consegnare per formalizzare le candidature, e le modifiche sono state rese pubbliche dalle autorità competenti. Le persone interessate devono utilizzare i moduli aggiornati per la presentazione delle proprie istanze.

È stato effettuato un aggiornamento nella modulistica relativa alla presentazione delle candidature alla carica di presidente e di consigliere di circoscrizione. Lo rende noto il Comune di Reggio Calabria.In particolare, per un mero errore materiale, si legge in una nota dell'Amministrazione, in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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