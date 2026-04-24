Una famiglia che aveva acquistato biglietti per un viaggio verso Cracovia si è ritrovata invece a atterrare a Craiova, in Romania. L’errore è stato causato da poche lettere scambiate durante l’acquisto del biglietto online. La confusione ha portato i passeggeri a trascorrere le proprie vacanze in un luogo diverso da quello previsto, senza ulteriori complicazioni legali o problemi di viaggio.

Bastano poche lettere scambiate sulla tastiera al momento dell’acquisto di un volo per stravolgere completamente la geografia delle proprie ferie. È la singolare disavventura vissuta da una famiglia originaria di Venosa (in provincia di Potenza) che, convinta di aver organizzato un perfetto itinerario turistico per Cracovia, in Polonia, è scesa dall’aereo scoprendo di trovarsi a Craiova, in Romania. La vicenda, riportata dal “ Corriere “, è emersa attraverso il gruppo Facebook “Visitare Cracovia”. Questa piazza virtuale, solitamente dedicata allo scambio di consigli pratici su ristoranti e musei polacchi, si è improvvisamente trasformata nel palcoscenico di una surreale commedia degli equivoci.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Comprano i biglietti per Cracovia, ma l’aereo atterra a Craiova: famiglia si ritrova per sbaglio in vacanza in Romania

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