A Milano c' è un autobus dove i biglietti si comprano su whatsapp

A Milano, ora, comprare i biglietti dell’autobus è più semplice. Basta un clic su WhatsApp per averli in mano. Dalla metropolitana all’aeroporto di Orio al Serio, fino a Ponte di Legno, i viaggiatori possono usare questa nuova modalità. Basta scrivere, pagare e partire, senza dover passare per le biglietterie o i distributori automatici. La novità sta già attirando l’attenzione di chi si sposta spesso in zona.

Il nuovo servizio annunciato da Arriva Italia, il gruppo che gestisce la linea speciale BS1 che collega Sesto San Giovanni con l’aeroporto di Orio al Serio Dalla metro di Milano all'aeroporto di Orio al Serio e a Ponte di Legno in autobus, con i biglietti acquistati su whatsapp. La novità è stata annunciata da Arriva Italia, il gruppo che gestisce la linea speciale BS1 che collega Sesto San Giovanni con l’aeroporto di Orio al Serio e le località di Boario Terme e Ponte di Legno. L'opzione per l'acquisto dei biglietti dell’autobus arriva sull'app di messaggistica con il sistema Whatsapp Chat&Go.🔗 Leggi su Milanotoday.it

