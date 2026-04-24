Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa un milione e mezzo di componenti elettrici. I prodotti, pur presentando marchi autentici, erano confezionati con nomi molto simili a quelli di aziende concorrenti nel settore. Il sequestro si è reso necessario per tutelare la proprietà intellettuale e contrastare la diffusione di prodotti potenzialmente ingannevoli sul mercato.

Quasi un milione e mezzo di componenti elettrici sequestrati perché, anche se i prodotti avevano un marchio autentico, le confezioni riportavano nomi molto simili a quelli di importanti aziende concorrenti del settore. Quindi potevano trarre in inganno il consumatore. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato contro la decisione del Tribunale del Riesame patrimoniale di Monza di sequestro preventivo dei prodotti elettrici, i cui imballaggi riportavano marchi ritenuti contraffatti. Il caso riguarda una società importatrice di componentistica elettrica indagata per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, con il relativo sequestro di quasi un milione e mezzo di pezzi posti in vendita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Componenti elettrici: maxi sequestro

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