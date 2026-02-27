Nel corso della quotidiana attività, la Guardia di finanza ha sequestrato armi, munizioni, due bombe e componenti di auto rubate a Trani. Le operazioni hanno coinvolto un'unità specializzata impegnata nel controllo del territorio. Sono stati trovati anche diversi pezzi di ricambio di veicoli rubati. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata durante le operazioni.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nel corso della quotidiana attività finalizzata ad assicurare il costante controllo economico del territorio lungo l’intera direttrice adriatica rientrante nell’area di competenza (provincie di Bari e Barletta-Andria-Trani), l’attenzione dei militari del Gruppo Pronto Impiego Bari è stata richiamata da un complesso immobiliare, con ogni probabilità destinato a residenza estiva, nell’agro di Trani protetto, lungo i muri perimetrali, da un sofisticato sistema di videosorveglianza. Gli approfondimenti sviluppati a posteriori tramite interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo hanno... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Trani: sequestro di armi, munizioni, due bombe e componenti di auto rubate Guardia di finanza

Armi, munizioni e bombe artigianali nell'androne di un palazzo: il sequestroIeri la polizia ha eseguito una serie di perquisizioni nell’ambito di un’attività finalizzata alla ricerca di armi.

Taranto, accusa: droga, arma e munizioni, due arrestati Guardia di finanza e poliziaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno arrestato un 24enne ed un 18enne,...

Trani: droga, armi e violenze, arrestate 4 personeIl Tribunale di Trani ha adottato ordinanza di misure cautelari nella quale sono riconosciuti indizi di colpevolezza a carico di 4 soggetti ... ilmetropolitano.it

Trani, la bancarotta di famiglia dei costruttori per non pagare il Comune: sequestri per 65 milioni I NOMIBeni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 65 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri a quattro persone e cinque società edili nell'ambito di una inchiesta della Procura ... lagazzettadelmezzogiorno.it