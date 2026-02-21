Carnevale ’fuorilegge’ Scatta il maxi sequestro

Gli agenti hanno scoperto un commercio illecito di oltre 200.000 articoli di Carnevale e regali per San Valentino, venduti senza autorizzazione. Durante l'operazione, hanno sequestrato anche una tonnellata di fuochi di artificio non a norma, conservati in magazzini non idonei. La vendita non autorizzata di questi prodotti rappresenta un rischio concreto per la sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine hanno bloccato immediatamente la distribuzione di tutto il materiale illecito.

Legnano, 250 chili di fuochi d’artificio fuorilegge nascosti in un magazzino: il maxi sequestro della polizia, denunciato un 29enneA Legnano, la Polizia di Stato ha sequestrato circa 250 chili di fuochi d'artificio illegali trovati in un magazzino.

