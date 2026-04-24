Completati i lavori di manutenzione straordinaria dei campi da calcio di via Platani

Sono stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria sui campi da calcio di via Platani, in preparazione alla stagione estiva. L’intervento ha riguardato l’impianto sportivo, che è stato riaperto e reso disponibile già a partire da questa settimana. La riqualificazione dell’area era stata programmata per garantire un utilizzo ottimale e in sicurezza dell’impianto.

Si sono completati, in vista della stagione estiva, i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di Via Platani, già disponibile per l'utilizzo da questa settimana. Gli interventi hanno riguardato i due campi per il calcio a 8 e a 11, mediante il rifacimento del manto di erba.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Riposto, consegnati i lavori di manutenzione straordinaria della Basilica di San Pietro: interventi attesi da anniSono stati consegnati ieri mattina i lavori di manutenzione straordinaria della Basilica di San Pietro a Riposto, finanziati grazie ad un contributo... Impianti sportivi, approvati gli interventi di manutenzione straordinaria ai campi di Ina Casa, Rivazzurra e CelleSono previsti infine alcuni interventi allo stadio Romeo Neri, in particolare il rifacimento della pavimentazione palestra Gemmani e la sostituzione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gordona, riaperta la strada per Val Bodengo: completati i lavori di messa in sicurezza; Completati i lavori alla stazione di Valmontone, pronto il nuovo nodo di scambio. Investimento regionale da 1,25 milioni; Completati i lavori di ristrutturazione dei due ponticelli lungo il Piave; Taranto, completati i lavori di copertura dello Stadio del Nuoto. Misano, completati i lavori al campo da calcio di via PlataniSi sono completati, in vista della stagione estiva, i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di Via Platani a Misano già disponibile per ... chiamamicitta.it Ponte di viale Marconi, avanti con l’adeguamento sismicoProseguono i lavori sul Ponte di viale Marconi, senza chiusura al traffico, con l’adeguamento sismico. Completati i micropali ... sienafree.it Misano Adriatico. Completati i lavori di manutenzione straordinaria dei campi da calcio di Via Platani facebook Dribbling completati in @SerieA dalla stagione 2018/19, la prima di Jeremie Boga in Italia: Boga — 423 (8.411’) Leão — 404 (14.870’) Zaccagni — 355 (16.327’) Orsolini — 273 (15.899’) De Paul — 265 (9.223’) x.com