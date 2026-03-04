Impianti sportivi approvati gli interventi di manutenzione straordinaria ai campi di Ina Casa Rivazzurra e Celle

La Giunta comunale ha approvato un piano di interventi di manutenzione straordinaria per gli impianti sportivi di Ina Casa, Rivazzurra e Celle, con un investimento totale di 200mila euro. Si tratta di un documento di indirizzo destinato alla progettazione di interventi che riguardano i campi delle strutture sportive. Le operazioni sono state approvate ufficialmente e si concentrano sulla ristrutturazione di aree specifiche.

Sono previsti infine alcuni interventi allo stadio Romeo Neri, in particolare il rifacimento della pavimentazione palestra Gemmani e la sostituzione di una cabina elettrica La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per un nuovo gruppo di interventi di manutenzione straordinaria agli impianti sportivi del territorio, per un investimento complessivo di 200mila euro. I lavori inseriti nel programma 2026 riguardano i campi da calcio di Ina Casa (rifacimento della recinzione del campo principale) e di Rivazzurra (la realizzazione degli impianti irrigazione) e il campo di calcetto via delle piante, in zona Celle, dove è prevista la manutenzione della pavimentazione e della recinzione, oltre alla sostituzione delle porte e il rifacimento delle assi in legno laterali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

