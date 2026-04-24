Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, un uomo di 33 anni è stato portato in ospedale a Como dopo essere stato trovato in stato di alterazione alcoolica ai Portici Plinio. Durante il suo ricovero, ha ferito un vigilante con un taglierino ed è stato successivamente arrestato dalle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo anche personale di sicurezza e servizi di emergenza.

Como, 24 aprile 2026 – Poco prima di mezzanotte, un’ambulanza del 118 lo ha soccorso ubriaco ai Portici Plinio, in centro a Como, portandolo al pronto soccorso dell’ ospedale Valduce. Ma qui, non appena si è ripreso mentre aspettava che lo visitassero, Youssef Lemdarnakh, marocchino di 33 anni senza fissa dimora, ha iniziato a dare in escandescenze e seminato il panico tra i pazienti, fino a estrarre un taglierino con il quale ha colpito di striscio un addetto alla sicurezza dell’ospedale. https:www.ilgiorno.itpaviacronacagabriele-vaccaro-s1tc3s90 Infine è stato arrestato, accusato di lesioni volontarie a personale sanitario in servizio, una casistica che inasprisce le pene rispetto alle semplici lesioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, panico all’ospedale Valduce: 33enne ferisce il vigilante con un taglierino, arrestato

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