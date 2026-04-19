In escandescenze 19enne arriva all' ospedale e ferisce infermiera autista e vigilante
Nella notte, un giovane di 19 anni si è scagliato contro il personale del Pronto soccorso di Dolo, ferendo un'infermiera, un autista e un vigilante. L'uomo è entrato nel reparto in uno stato di agitazione e ha iniziato ad aggredire con calci e pugni gli operatori presenti. La situazione è stata prontamente sedata dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto.
Nella notte, nel Pronto soccorso di Dolo, si è verificato un episodio di violenza rivolta agli operatori sanitari. Un giovane di 19 anni di Fiesso D'Artico - già noto alle forze dell’ordine e in stato di agitazione dopo una rissa in un vicino locale durante la quale ha riportato un trauma cranico.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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