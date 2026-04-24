Una commissione ha discusso accesi i progetti legati allo stadio, con particolare attenzione alla torre libera per il centenario e alla maratona prevista in estate. Durante l'incontro, l’ingegnere Alessandro Dreoni, responsabile dei servizi tecnici, ha confermato alcuni punti fermi riguardo al futuro del Franchi, mentre sono emersi numerosi interrogativi. La riunione si è svolta in un clima teso, anche a causa di tensioni tra i membri della maggioranza e il consigliere della Lista Schmidt.

Punti fermi e punti interrogativi sul futuro del Franchi. I punti fermi li fissa l’ingegnere Alessandro Dreoni, direttore dei servizi tecnici, audito nel corso di una commissione 5 infuocata per i ripetuti screzi tra la maggioranza e il consigliere Massimo Sabatini (Lista Schmidt). Dalle parole di Dreoni emergono almeno tre novità: la torre di Maratona verrà liberata dai ponteggi entro il centenario, la riprofilatura della Maratona sarà eseguita in estate, per l’ impianto fotovoltaico servono 2 milioni di euro e si proverà a coinvolgere società di servizi energetici per sopperire ai costi. Ma andiamo con ordine. "Da lunedì è partito il montaggio dei gradoni in Fiesole, con la posa dei primi 4 elementi di allineamento (dalla 20esima alla 23esima fila) e ora sta andando avanti dalla 23esima alla 41esima fila", rassicura Dreoni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commissione infuocata sullo stadio: "La torre libera per il centenario. Maratona, in estate la riprofilatura"

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