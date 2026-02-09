Roma il Campidoglio punta sullo sport per la rinascita di Torre Angela

Questa mattina il Comune di Roma ha annunciato che riqualificherà l’impianto sportivo di via Amico Aspertini, a Torre Angela. Dopo aver ripreso il controllo della struttura, l’amministrazione punta a rilanciare lo spazio dedicato allo sport per ridare vita a quella zona. Nei prossimi mesi, lavori e investimenti trasformeranno l’area, che ora si prepara a tornare a essere un punto di riferimento per sportivi e famiglie.

Roma, 9 febbraio 2026 – L'Amministrazione Capitolina intende avviare la riqualificazione dell'impianto sportivo in via Amico Aspertini, 78, nell'area di Torre Angela, dopo essere tornata in possesso della struttura. L'obiettivo è rinnovare l'impianto e procedere al successivo affidamento della gestione, attraverso una procedura che coinvolge operatori economici interessati a presentare una proposta. Il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda ha pubblicato l'avviso il 30 dicembre 2025, rivolto agli operatori economici intenzionati a partecipare al percorso di rinnovo della struttura. Le manifestazioni di interesse saranno acquisite tramite la piattaforma telematica dell'Amministrazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, per l'accesso alla successiva procedura negoziata, senza bando.

