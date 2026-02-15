I duelli sul mercato Da Vicario a Celik sarà un’estate infuocata

Il mercato si scalda con scontri diretti tra i giocatori. Da Vicario e Celik, i trasferimenti diventano vere e proprie battaglie tra club. Nei giorni scorsi, le trattative si sono fatte più intense, con scambi di offerte e voci di pressing da entrambe le parti. La sessione estiva promette di essere più calda del solito, tra strategie per rafforzare le rose e tentativi di bloccare le mosse avversarie.

Dispetti e manovre disturbo fanno parte del gioco quando si parla di affari, soprattutto se riguardano le grandi del campionato. Ma che Inter e Juventus siano pronte a darsi veramente battaglia anche sul mercato non è solo gossip, perché ci sono diversi obiettivi comuni che fanno pensare ad una estate di fuoco. Un paio di settimane fa l’indiscrezione riguardante un’asta “virtuale“ fra nerazzurri e bianconeri per Guglielmo Vicario, anche perché Il portiere del Tottenham gradirebbe un ritorno in Italia per poter ambire a obiettivi importanti. L’Inter non punterà più su Yann Sommer e la Juventus ha messo sotto la lente di ingrandimento Michele Di Gregorio che ha estimatori in Premier League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le recenti indiscrezioni suggeriscono che la Juventus stia valutando il mercato per la prossima estate, con particolare attenzione alla posizione di portiere.

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus si trasforma in più di una partita sul campo.

