Commercio negozi in affanno | Necessari interventi normativi per salvaguardare le attività

Negli ultimi tempi, molti negozi, in particolare quelli di quartiere e quelli con una lunga tradizione, si trovano in difficoltà. La questione riguarda la necessità di intervenire con nuove norme per proteggere queste attività, considerate fondamentali per mantenere vivo il vita quotidiana delle città. La chiusura di alcuni esercizi rischia di compromettere il carattere e l’identità delle strade e dei quartieri.

Le botteghe, i negozi storici e i punti vendita di quartiere rappresentano molto più di semplici luoghi di scambio commerciale: sono il tessuto connettivo che tiene vive le nostre strade, garantendo presidio, decoro e identità. È di vitale importanza salvaguardare queste attività che animano intere comunità. In un contesto caratterizzato da incertezza geopolitica che penalizza ogni tipologia di impresa e da uno scenario economico delicato, che da anni deve fare i conti anche con la concorrenza dell’online, Rita Cavalieri, presidente Licom, federata di Lapam Confartigianato, interviene sul futuro del settore commentando anche la recente analisi a cura di Nomisma che non traccia una fotografia rassicurante, auspicando una strategia che unisca innovazione tecnologica, revisione normativa e supporto diretto alle imprese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commercio, negozi in affanno: "Necessari interventi normativi per salvaguardare le attività" Notizie correlate Meno commercio, più turismo: come si trasformano le città. In 13 anni chiusi 156 mila negozi, ma fioriscono anche nuove attivitàRoma, 12 marzo 2026 – C’è un dato che più di altri racconta la trasformazione in corso nelle città italiane: tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi 156... Industria in affanno, in crescita artigianato e commercioComparti che viaggiano a velocità differenti: in estrema sintesi è questo il quadro congiunturale della provincia di Sondrio dell’intero 2025 che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Commercio, negozi in affanno: Necessari interventi normativi per salvaguardare le attività; Ristorazione, commercio e turismo: Cresce l’Italia ma Taranto resta in affanno. Serve una strategia; Istat, crolla la fiducia dei consumatori a marzo: scivola a 92,6 mentre le imprese tengono e il commercio va in affanno; Imprese, timidi segnali di ripresa nel 2026: saldo positivo ma il Nord-Est resta in affanno. Commercio locale in affanno: Torino ha perso il 9,3% dei negozi di quartiereA Torino i negozi di quartiere calano del 9,3% in dieci anni mentre affitti alti e nuove abitudini cambiano il commercio urbano. torinofree.it Commercio in affanno. In dieci anni chiuderà più del 16% dei negozi: Subito misure di aiutoLe proiezioni diffuse dall’Ufficio studi Confcommercio confermano una tendenza che osserviamo da tempo: il commercio di prossimità a Prato è sotto pressione e senza interventi mirati rischiamo un ... lanazione.it Attualità, MiCo e P&G donano 16 carrozzine alla località; Commercio, neuromarketing e futuro con un ospite di prestigio; Cultura, oggi la Giornata Mondiale del Libro;Sport, Rodela Race al Valandrea; Meteo, ancora bel tempo nel week-end Tutto questo nel T - facebook.com facebook Nuove risorse per il rilancio del #commercio in #Sicilia. La #RegioneSiciliana, tramite l’assessorato dell’Economia e @IrfisFinSicilia, mette in campo un pacchetto da circa 13,5 milioni di euro. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… @RenatoSchifani x.com