Industria in affanno in crescita artigianato e commercio

La crisi dell’industria ha causato un rallentamento generale nell’economia locale, mentre artigianato e commercio registrano segnali di crescita. La differenza tra i settori si evidenzia nelle statistiche di fine 2025, con l’artigianato che ha aumentato le attività e il commercio che ha consolidato le proprie posizioni. I numeri di Unioncamere Lombardia mostrano un quadro variegato, dove alcuni comparti avanzano mentre altri restano indietro. La situazione si mantiene fluida e in evoluzione.

© Ilgiorno.it - Industria in affanno, in crescita artigianato e commercio

Comparti che viaggiano a velocità differenti: in estrema sintesi è questo il quadro congiunturale della provincia di Sondrio dell'intero 2025 che emerge dai dati elaborati da Unioncamere Lombardia. "Il 2025 si chiude per la nostra provincia con un'economia che corre su due binari – conferma la presidente della Camera di Commercio Loretta Credaro –. Da un lato, un artigianato manifatturiero che mostra capacità di tenuta e di crescita; dall'altro, un' industria ancora in difficoltà. Nel terziario assistiamo al lieve recupero del commercio, mentre i dati relativi ai servizi sono contrastanti, con fasi di spinta che si alternano a momenti di assestamento.