La rassegna DocuDonna vola nei Paesi Bassi Marconi | Grande onore
Il festival DocuDonna, dedicato ai documentari realizzati da registe, si svolge da sette anni a Massa Marittima. Da ieri e fino all’8 marzo, il festival si sposta nei Paesi Bassi, partecipando alla 46ª edizione del festival internazionale di Assen IFA. Il rappresentante del festival ha commentato questo trasferimento come un grande onore.
MASSA MARITTIMA Il film festival DocuDonna, dedicato ai documentari diretti da registe, che da sette anni si svolge a Massa Marittima, vola nei Paesi Bassi, da ieri e fino all’8 marzo, ospite della 46° edizione del festival internazionale di Assen IFA. Una collaborazione tra i due festival ormai consolidata, che va avanti dal 2020 con l’iniziativa ’DocuDonna meets IFA’, per la promozione della cinematografia delle registe internazionali. Quest’anno il festival italiano porterà ad Assen ben quattro documentari dalla settima edizione di DocuDonna: Finis Terrae, di Marzia Rumi, un documentario poetico girato ad Alicudi, tra leggende e voci di una terra “alla fine del mondo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
