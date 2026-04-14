Padel | il talento di Andora vola alla Coppa delle Regioni

Un giovane talento del Ponente Ligure è stato convocato per la Coppa delle Regioni 2026 nella categoria Under 12 di padel. La scelta riguarda una atleta di Andora, che si prepara a rappresentare la sua regione in questa competizione nazionale. La convocazione arriva dopo un percorso di allenamenti e tornei giovanili, che hanno portato alla selezione ufficiale.

Il talento sportivo del Ponente Ligure trova una nuova espressione ad Andora, dove Nicole Gagliolo è stata convocata per la Coppa delle Regioni 2026 – Under 12. La giovane atleta, che compirà undici anni il prossimo 7 luglio, disputerà il torneo in Calabria a Sibari, tra il 28 giugno e il 4 luglio. La selezione nazionale e il percorso formativo nel Ponente. L’appuntamento sportivo di alto livello previsto per la fine di giugno vede coinvolti i migliori talenti della categoria. Per guidare i ragazzi durante la competizione a Sibari, la Federazione ha designato i fiduciari tecnici regionali Matteo Savoldi, Giovanni Fornaro, Annalisa Bona e Luca Bioccoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padel: il talento di Andora vola alla Coppa delle Regioni Bea González, talento e carattere: la corsa verso il vertice del Premier Padel raccontata in “Padel Life”Bea González continua a inseguire un obiettivo ambizioso e chiarissimo: diventare la miglior giocatrice del circuito femminile Qatar Airways Premier... La società Bellaria Padel Brindisi è Stella del Sud nella Serie A femminile x.com Padel serie C, l’Asd Teocrito vince 3-0 a Raffadali Ancora una vittoria netta per l’Asd Teocrito Siracusa, che supera 3-0 in trasferta Raffadali nella quarta giornata del campionato di serie C di Padel. Lavaggi e Randieri hanno vinto 6-0 6-1, Lo Bello e Migneco 6 - facebook.com facebook