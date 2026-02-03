Xbox Game Pass Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi gratis di Febbraio 2026

Microsoft annuncia i giochi gratis di febbraio 2026. Per gli abbonati di Xbox One, Series X|S, PC e anche mobile, sono disponibili nuovi titoli senza costi aggiuntivi. La lista di giochi si aggiorna con questa prima ondata del mese, offrendo opzioni per tutti i gusti e tutte le piattaforme.

Microsoft ha appena annunciato la prima ondata di giochi gratis di Xbox Game Pass del mese di Febbraio 2026, presentando di conseguenza la nuova tornata di titoli dedicata agli abbonati in possesso di una Xbox One, di una Xbox Series XS, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraverso Xbox Cloud Gaming. Scopriamo qui sotto i giochi in arrivo a breve su Game Pass: Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series XS, and PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Console, Handheld, and PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass Madden NFL 26 (Cloud, Console, and PC) – February 5 Game Pass Ultimate, PC Game Pass Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Console, Handheld, and PC) – February 5 Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass Relooted (Cloud, Xbox Series XS, and PC) – February 10 Game Pass Ultimate, PC Game Pass BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series XS, and PC) – February 12 Game Pass Ultimate, PC Game Pass Roadside Research (Game Preview) (Cloud, Xbox Series XS, and PC) – February 12 Game Pass Ultimate, PC Game Pass Starsand Island (Cloud, Xbox Series XS, and PC) – February 12 Game Pass Ultimate, PC Game Pass High on Life 2 (Cloud, Xbox Series XS, and PC) – February 13 Game Pass Ultimate, PC Game Pass Kingdom Come Deliverance (Cloud, Console, and PC) – February 13 Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series XS, Handheld, and PC) – February 17 Game Pass Ultimate, PC Game Pass Avowed (Cloud, Xbox Series XS, and PC) – February 17 Now with Game Pass Premium A Game About Digging A Hole (Cloud, Handheld, PC, and Xbox Series XS) Available now on Xbox One Consoles Indika (Cloud, PC and Xbox Series XS) Available with Game Pass Premium Scopriamo invece qui sotto il gioco che verrà rimosso dal Game Pass il 15 Febbraio 2026: Madden NFL 24 (Cloud, Console, and PC)

