Con Come un uomo che cammina sui pezzi di vetro, Alessio Tanzi firma un nuovo capitolo della sua narrativa. Pubblicato da SBS Edizioni, il romanzo si muove tra i territori del giallo e quelli dell’indagine psicologica, confermando la volontà dell’autore di utilizzare il genere come strumento per raccontare l’identità e il peso del passato. Come un uomo che cammina sui pezzi di vetro, un ritorno fra passato e misteri. Copertina – SBS Edizioni Il protagonista del nuovo libro di Alessio Tanzi, Come un uomo cammina sui pezzi di vetro, è Fermo Trimani; una figura che incarna la fragilità dell’uomo contemporaneo nel tessuto social moderno. Si tratta di un ex avvocato ritiratosi ai margini della società che, suo malgrado, sarà invischiato in una vicenda che lo costringe a confrontarsi con ciò che credeva sepolto da tempo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Come un uomo che cammina sui pezzi di vetro’, Alessio Tanzi: frammenti di memoria e impossibilità di separarsi da ciò che si è stati

Pezzi di Vetro - De Gregori - Venaria Reale - 13/2/2026

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“Ciò in cui sono bravo è che non ascolto nessuno, niente di ciò che dicono”: Sinner risponde alle critiche“Ciò in cui secondo me sono bravo è che comunque non ascolto nessuno, niente di quello che dicono”.