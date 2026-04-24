Negli ultimi giorni si sono notate tensioni all’interno dell’esecutivo, con alcuni ministri che appaiono sfiduciati e altri che cercano di mantenere un atteggiamento deciso. La premier è l’unica a mantenere un tono fermo, mentre alcuni esponenti mostrano segni di disagio, come riferito da fonti di stampa. La situazione politica sembra riflettersi in atteggiamenti diversi tra i membri del governo, con alcuni che sembrano più concilianti e altri più determinati.

Com’è triste Giorgetti in questi giorni, l’aria di uno che chiede scusa, non è colpa mia. Così la presidente del Consiglio, secondo quanto riporta Repubblica: «A Giancà, e daje, un po’ d’entusiasmo.». Sembrava Gassman con Trintignant, «ti annoi ovunque.». In effetti solo lei, la premier, mantiene le espressioni di sempre: grintosa, volitiva. «Sempre incazzata», la rimproverò una volta Ignazio La Russa che pure non è proprio un tipo gioviale. Almeno in pubblico Giorgia regge. In privato deve essere diverso: Augusto Minzolini ha riferito che le è uscita una lacrima quando ha silurato Roberto Cingolani, e probabilmente non era un pianticello romantico ma dovuto allo stress.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Com’è triste il “governo Giancà”, solo Meloni fa ancora la faccia feroce

IL NO FA ESPLODERE IL GOVERNO | MELONI COSTRETTA A TAGLIARE

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