Pierfrancesco Majorino, consigliere del Partito democratico in Regione Lombardia, festeggia la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. “Il messaggio che arriva al governo è molto chiaro e netto, è stata una grande mobilitazione popolare in difesa della Costituzione, una porta in faccia al governo della destra di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. È un’ iniezione di fiducia per il futuro, dobbiamo andare avanti perché è una tappa del cammino”, ha detto da piazza Duomo, a Milano. “Primarie nel campo largo? La cosa più giusta da fare è essere pronti con una chiara idea per il futuro dell’Italia”, ha aggiunto. Questo articolo Referendum... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, Majorino: "Porta in faccia al governo di Meloni e La Russa"

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