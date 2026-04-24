Il 25 aprile rappresenta una data significativa per la storia italiana, un momento in cui si ricordano eventi e simboli legati alla Liberazione. Per le famiglie, può essere un’occasione per trasmettere ai figli il valore di questa giornata, attraverso racconti e approfondimenti. Celebrarla come un giorno di festa senza approfondire il suo significato potrebbe far perdere ai più giovani un’occasione di conoscere meglio il passato del Paese.

I l 25 aprile è una di quelle occasioni rare in cui storia e vita quotidiana si incontrano. E trasformarlo in una semplice festa o in un giorno “senza scuola” significa perdere un’opportunità educativa preziosa. Perché spiegare ai figli il significato di questa data non vuol dire fare una lezione di storia, ma trasmettere qualcosa che resta: il valore della libertà, il senso delle regole, l’importanza delle scelte. È un modo per dare profondità a parole che i bambini iniziano a conoscere, ma che hanno bisogno di esempi per essere davvero comprese. E proprio per questo, le ricorrenze civili possono diventare momenti fondamentali: aiutano i più piccoli a costruire un primo sguardo sul mondo, fatto non solo di fatti, ma di significati.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come spiegare il 25 aprile ai figli? Tra simboli e storie, un’occasione educativa da non perdere

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