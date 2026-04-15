Compra un biglietto da 100 euro e vince un Picasso | Come faccio a sapere che non è uno scherzo?

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Parigi ha acquistato un biglietto da 100 euro e si è aggiudicato un dipinto di Picasso, intitolato

È un parigino il vincitore della tombola "Un Picasso per 100 euro" che si è aggiudicato il quadro "Testa di donna", un ritratto di Dora Maar: "Per ora lo tengo" ha detto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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