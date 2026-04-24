A quattordici anni, l'imperatore romano Eliogabalo salì al trono con l'appoggio dei soldati di stanza a Raphana, nell’attuale Giordania. Nel frattempo, in ambito calcistico, Ranieri ha perso una partita decisiva contro Gasperini, segnando una sconfitta che ha attirato l'attenzione di appassionati e analisti. Due eventi distinti, ma entrambi caratterizzati da momenti di svolta e cambiamenti improvvisi.

L’imperatore romano Eliogabalo a quattordici anni sale al trono, acclamato dai soldati di stanza a Raphana, oggi Giordania. A diciotto anni Eliogabalo viene deposto e brutalmente decapitato dai soldati, il suo cadavere viene seviziato e trascinato per tutta la città, fino ad essere buttato nelle fogne. “Così finisce Eliogabalo”, scrive Antonin Artaud nel suo Eliogabalo o l’anarchico incoronato, “senza epitaffio e senza tomba, ma con dei funerali atroci. È morto vilmente, ma in stato d’aperta ribellione; e una simile vita, coronata da una tale morte, non ha bisogno, mi pare, di conclusione”. Era il 222 dopo Cristo, a Roma. Poco più di un anno...🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Come Ranieri ha perso la guerra con Gasperini

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