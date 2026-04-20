Dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia, l’Italia si trova di fronte alla possibilità di un ripescaggio per qualificarsi ai Mondiali. Questa sarebbe la terza esclusione consecutiva da un torneo mondiale, un risultato che nessuna nazionale con quattro titoli mondiali aveva mai ottenuto. La discussione sulla possibilità di un ripescaggio ha suscitato reazioni contrastanti nel paese, aprendo un dibattito acceso sulla situazione della nazionale.

L’Italia e la tentazione del ripescaggio. Dopo l’eliminazione ai rigori contro la Bosnia — la terza esclusione consecutiva da un Mondiale, un record che nessuna nazionale con quattro titoli mondiali aveva mai raggiunto — in Italia si è aperta la discussione più triste possibile: il ripescaggio. L’Iran, già qualificato, potrebbe ritirarsi per ragioni geopolitiche. Se succede, l’articolo 6.7 del regolamento Fifa prevede che il presidente Infantino, con il Consiglio, decida chi prende il suo posto. Evelina Christillin, che nel Consiglio Fifa ci ha seduto dal 2016 al 2025, ha parlato a Radio Rai 1 senza giri di parole: “Pensare di qualificarsi per il rotto della cuffia perché un’altra nazionale non può giocare è un po’ umiliante per una Nazionale che ha vinto quattro Mondiali”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Christillin: “Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali sarebbe umiliante”

Notizie correlate

Evelina Christillin: “Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali sarebbe umiliante. Ma decide Infantino”Evelina Christillin, che ha fatto parte del consiglio della FIFA, ha parlato delle possibilità di ripescaggio dell'Italia, che non sono moltissime, e...

Mondiale 2026, ipotesi ripescaggio per l’Italia? Christillin: «È tutto nelle mani della FIFA ma sarebbe umiliante! Propongo quell’altra nazione»Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: MONDIALE - Christillin: Ripescaggio Italia? È tutto nelle mani della Fifa, sarebbe un bel gesto riammettere la Palestina.

Evelina Christillin: Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali sarebbe umiliante. Ma decide InfantinoEvelina Christillin, che ha fatto parte del consiglio della FIFA, ha parlato delle possibilità di ripescaggio dell'Italia, che non sono moltissime, e ... fanpage.it

Mondiali 2026, Christillin e il ripescaggio Italia: Tutto nelle mani della FifaÈ tutto nelle mani della Fifa: secondo il regolamento 6.7 il Consiglio Fifa puo decidere su suggerimento dell'amministrazione. Quindi decide ... sportmediaset.mediaset.it