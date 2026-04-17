Affitti alle stelle | 800 euro per 45 metri quadrati 700 euro per 30 metri

Negli ultimi mesi si registrano aumenti significativi nei prezzi degli affitti, con un bilocale di 45 metri quadrati affittato a 800 euro mensili. Per un appartamento di 30 metri quadrati, la richiesta si aggira intorno ai 700 euro al mese. Le tariffe indicate si riferiscono all’affitto senza considerare le spese condominiali e le utenze per luce, gas e riscaldamento.

Un bilocale da 45 metri quadrati affittato ad 800 euro al mese. Con le spese condominiali e le utenze per la luce, il gas e il riscaldamento escluse. All'affitto di 800 per 45 metri quadrati - un alloggio dove potrebbe vivere una sola persona - vanno aggiunte le spese condominiale e quelle per le.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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