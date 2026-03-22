Al Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha vinto il suo primo incontro con un doppio 6-3 contro il bosniaco Damir Dzumhur, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Con le eliminazioni di Shelton e Rublev, il tabellone si modifica, lasciando due grandi avversari ancora in corsa verso la finale.

Jannik Sinner ha superato in scioltezza il match d’esordio al Masters 1000 di Miami 2026, imponendosi con un duplice 6-3 sul bosniaco Damir Dzumhur e approdando ai sedicesimi di finale. Il numero 2 al mondo, reduce dalla conquista del titolo a Indian Wells, si è presentato in Florida con l’obiettivo di completare la doppietta nel Sunshine Double prima di concentrarsi sulla stagione europea della terra rossa. Il 24enne altoatesino proseguirà il suo cammino lunedì contro il mancino francese Corentin Moutet prima di affrontare agli ottavi il vincente della sfida tra il giovane statunitense Alex Michelsen ed il cileno Alejandro Tabilo, che hanno battuto rispettivamente al secondo turno il britannico Cameron Norrie (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner con le eliminazioni di Shelton e Rublev. Restano due grandi insidie verso la finale

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