Colpo Monza | l' acrobazia di Birindelli stende il Modena e vale il primo posto Ora Avellino-Bari

Nel campionato di calcio, il Monza ha ottenuto una vittoria importante grazie a un gol spettacolare di Birindelli, che ha permesso alla squadra di raggiungere il primo posto in classifica, agganciando il Venezia. Il gol del difensore ha deciso il risultato contro il Modena. Domani si gioca l'incontro tra Avellino e Bari, mentre il Venezia sarà in campo contro l’Empoli.

Il Monza continua a sognare la Serie A. La squadra di Bianco supera il Modena all’U-Power Stadium nell’anticipo della 36ª giornata. Ai padroni di casa basta un’acrobazia di Birindelli nel primo tempo per battere gli uomini di Sottil: è il quinto gol stagionale per l’esterno classe ’99. Nella ripresa Thiam salva i suoi con un miracolo su Ambrosino. I biancorossi conquistano la terza vittoria consecutiva e salgono a quota 75 punti, momentaneamente a +3 sul Frosinone, agganciando il Venezia capolista. Capitan Pessina e compagni restano però al secondo posto per gli scontri diretti a sfavore. Ancora un ko per i gialloblù, a secco di successi da un mese, fermi a 52 in zona playoff.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Colpo Monza: l'acrobazia di Birindelli stende il Modena e vale il primo posto. Ora Avellino-Bari Notizie correlate Monza - Modena 1-0 | Decide Birindelli in acrobazia, niente impresa per i gialliNulla da fare per il Modena che cede al Monza senza sfigurare nell'anticipo della trentaseiesima giornata di Serie BKT. PAGELLE e TABELLINO Monza-Modena 1-0: ‘golazo’ Birindelli, Ambrosino deludeVoti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie B Samuele Birindelli a segno (Ansa) –... Contenuti e approfondimenti Spettacolare il gol del difensore biancorosso che vale l'aggancio al Venezia, impegnato domani contro l'Empoli. Prosegue il momento complicato degli emilianiSpettacolare il gol del difensore biancorosso che vale l'aggancio al Venezia, impegnato domani contro l'Empoli. Prosegue il momento complicato degli emiliani ... gazzetta.it Monza - Modena 1-0 | Decide Birindelli in acrobazia, niente impresa per i gialliDopo un primo tempo in apnea contro la qualità dei brianzoli, i canarini dominano la ripresa ma senza trovare il guizzo del pareggio. La Juve Stabia può avvicinarsi a -1 dal sesto posto, il Catanzaro ... modenatoday.it