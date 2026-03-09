San Giorgio del Sannio vincita da 100.000 euro al 10eLotto ogni 5 minuti

A San Giorgio del Sannio, una ricevitoria del paese ha registrato una vincita di 100.000 euro al 10eLotto, ottenuta ogni cinque minuti. La tabaccheria Zampelli, conosciuta nel centro, ha visto numerosi clienti tentare la fortuna con ripetuti giocate. La vincita più consistente è stata annunciata questa mattina, attirando l’attenzione di passanti e appassionati di giochi.

San Giorgio del Sannio sorride alla fortuna. Presso la Tabaccheria Zampelli, storica ricevitoria del paese, è stata registrata una vincita di 100.000 euro grazie al gioco del 10eLotto ogni 5 minuti. Il fortunato giocatore – o la fortunata – ha centrato 9 numeri su 10, attivando le opzioni Oro e Doppio Oro, realizzando così una vincita importante che ha subito fatto il giro del paese. La Tabaccheria Zampelli non è nuova a episodi di grande fortuna. Solo due anni fa, infatti, presso la stessa ricevitoria era stato registrato un premio della Lotteria Italia, confermando la fama di punto gioco particolarmente fortunato per la comunità locale.