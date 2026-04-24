Colpo allo spaccio dai salotti della Bologna bene all' inseguimento

Durante un’operazione della polizia di Stato sono stati sequestrati otto chili di hashish, 350 grammi di cocaina, oltre a dosi di crack ed ecstasy, nel tentativo di interrompere attività di spaccio in città. Quattro persone sono state arrestate, mentre una quinta è stata denunciata. L’intervento ha coinvolto diverse zone della città e ha portato a un inseguimento tra forze dell’ordine e sospetti.

Un’offensiva della polizia di Stato ha portato al sequestro di 8 chili di hashish, 350 grammi di cocaina, oltre a dosi di crack ed ecstasy sono stati sottratti al mercato dello spaccio cittadino, un’operazione che ha portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia di una quinta, in diverse.🔗 Leggi su Bolognatoday.it SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO! Notizie correlate Un blitz massiccio per dare un colpo allo spaccio di droga nella "zona calda della città"Un blitz della Polizia di Stato ha portato all'arresto di 14 persone per spaccio di droga. Ascoli, bilancio Polizia: 15 arresti e colpo allo spaccioAd Ascoli Piceno, presso il teatro Ventidio Basso, è stata celebrata la ricorrenza del 174° anno di attività della Polizia di Stato con un bilancio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Polizia di Stato, colpo allo spaccio di cocaina nel pordenonese. La Squadra Mobile arresta due pusher e sequestra droga, denaro e materiale per il confezionamento - Questura di Pordenone | Polizia di Stato; COLPO ALLO SPACCIO: SOTTO IL LETTO 170 KG DI COCA; Treviso. Colpo grosso allo spaccio: sequestrati 150 chili di cocaina. Tre arresti; Lonato, maxi sequestro di stupefacenti e due arresti: in casa chili di droghe sintetiche e crumble. Operazione Express, colpo allo spaccio: droga, soldi e arresti ad AlessandriaAlessandria: disarticolata dai Carabinieri fitta e ramificata rete dedita allo spaccio di droga in città e zone limitrofe ... ilpiccolo.net Spaccio: maxi sequestro di droghe, due arresti sul Garda(mi-lorenteggio.com) Lonato del Garda, 20 aprile 2023Nella serata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. di Desenzano del Garda hanno inferto un duro colpo allo spaccio di sostanze ... mi-lorenteggio.com NanoTV. . #Bacoli- Monte di Procida e Marigliano, assalti a tre bancomat nella notte: un colpo riuscito Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV facebook Chanel e Giulia fermano una macchina al primo colpo FILIPPO: #PECHINOEXPRESS x.com