Un blitz massiccio per dare un colpo allo spaccio di droga nella zona calda della città

La Polizia di Stato ha condotto un blitz che ha portato all’arresto di 14 persone coinvolte nello spaccio di droga nel quartiere della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer, considerata la zona calda della città. L’operazione, chiamata

Un blitz della Polizia di Stato ha portato all'arresto di 14 persone per spaccio di droga. Il questore di Ravenna, Gianpaolo Patruno, guarda con soddisfazione all'operazione denominata "Smoke Corner" che ha riguardato il quartiere della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer, "la zona calda.