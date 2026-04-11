Ascoli bilancio Polizia | 15 arresti e colpo allo spaccio

Ad Ascoli Piceno, presso il teatro Ventidio Basso, si è tenuta una cerimonia per celebrare i 174 anni di attività della Polizia di Stato. Durante l’evento è stato reso noto un bilancio che evidenzia 15 persone arrestate e un intervento mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’occasione ha visto la partecipazione delle forze dell’ordine e rappresentanti locali.

Ad Ascoli Piceno, presso il teatro Ventidio Basso, è stata celebrata la ricorrenza del 174° anno di attività della Polizia di Stato con un bilancio che mette in luce la complessità delle sfide affrontate nel territorio piceno. Durante l’incontro, il questore Fusco ha delineato un quadro operativo caratterizzato da una gestione rigorosa dell’ordine pubblico e da un intenso lavoro di controllo capillare, sottolineando come l’operato istituzionale debba fungere da modello per le nuove generazioni, restando fedele ai principi della Costituzione di fronte alle mutazioni dei valori sociali. Dati e interventi: tra sicurezza stradale e lotta allo spaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, bilancio Polizia: 15 arresti e colpo allo spaccio Lotta allo spaccio nel centro storico, quattro arrestiContinuano i controlli per prevenire e contrastare la vendita di sostanze stupefacenti nelle zone più a rischio della città Quattro arresti per... Contrasto allo spaccio: due arresti tra Benevento e ApiceNella mattinata odierna, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto per il contrasto allo spaccio di sostanze... Si parla di: Bilancio della Polizia di Stato al Ventidio Basso, sicurezza e prevenzione nel Piceno. Bilancio della Polizia di Stato al Ventidio Basso, sicurezza e prevenzione nel PicenoLa Polizia di Stato ha celebrato il 174/a anniversario della sua fondazione con una cerimonia al teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. (ANSA) ... ansa.it Polizia, il bilancio di Pisani: record di arresti di mafia e sequestri anti-drogaOperazioni antiterrorismo, attenzione in materia di cybersicurezza, sequestri record di sostanze stupefacenti, un calo nel numero dei reati e anche in quello dei femminicidi. E ancora: quasi ... ilmessaggero.it